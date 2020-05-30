Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Постоянно обновляется

Коронавирусом (COVID-19) в мире уже заразились больше 6 млн человек. Лидерами антирейтинга являются США – 1,8 млн человек, Бразилия – 468 тысяч и Россия – 388 тысяч.

При этом больше всего летальных случаев зарегистрировано в Штатах – 105 тысяч, Великобритании – 38 тысяч и Италии – 33 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 22 811 человек. Умерли 679 пациентов, выздоровели – 8 934.

В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя

США окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Главное за 30 мая:

03:50 – В психоневрологическом интернате в Харьковской области количество заболевших COVID-19 возросло до 25 человек, из которых 18 – подопечные интерната.

02:25 – Коронавирус во всем мире зафиксирован уже у более шести миллионов человек. Лидируют по количество зараженных США.

01:51 – Правительство Таиланда намерено полностью снять блокировки и открыть международное авиасообщение с 1 июля.

00:12 – Зарплата за март в размере 300% направлена всем врачам, которые боролись с эпидемией COVID-19. Но в силу человеческого фактора, некоторые медицинские сотрудники их не получили, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.