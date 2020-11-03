Коронавирусом в мире заболели более 47 млн человек: статистика на 3 ноября. Обновляется
По состоянию на вторник, 3 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47 млн человек. За минувший день выявлено 472 997 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 86 тыс., Франции – 52 тыс., и Индии – 37 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 402 194 человека. Умерли 7 375 пациентов, выздоровели – 163 768.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.
Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму в Украине из-за динамики заболеваемости COVID-19.
Главное за 3 ноября:
26-летний Коннор Рид, который был первым британцем, переболевшим коронавирусом (COVID-19), найден мертвым в своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса.
Врачи в Италии за сутки зафиксировали 22 253 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в итальянских больницах скончались еще 233 пациента с COVID-19.
В Москве за сутки скончались 63 пациента с коронавирусом. Накануне – 53. Общее число умерших в столице РФ достигло 6936.
Минздрав Испании сообщил, что с пятницы прошлой недели в стране выявили 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, ежедневный прирост за последние трое суток в Испании составил более 18 тыс. случаев заражения.
Европейский Союз не намерен закупать или допускать на европейский рынок вакцины против коронавируса российского или китайского производства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.