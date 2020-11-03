Коронавирусом в мире заболели более 47 млн человек: статистика на 3 ноября. Обновляется

По состоянию на вторник, 3 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47 млн человек. За минувший день выявлено 472 997 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 86 тыс., Франции – 52 тыс., и Индии – 37 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 402 194 человека. Умерли 7 375 пациентов, выздоровели – 163 768.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму в Украине из-за динамики заболеваемости COVID-19.