Коронавирусом в мире заболели более 47 млн человек: статистика на 3 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирусом в мире заболели более 47 млн

По состоянию на вторник, 3 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 47 млн человек. За минувший день выявлено 472 997 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 86 тыс., Франции – 52 тыс., и Индии – 37 тыс.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 402 194 человека. Умерли 7 375 пациентов, выздоровели – 163 768.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

  • Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму в Украине из-за динамики заболеваемости COVID-19.

Главное за 3 ноября:

  • 26-летний Коннор Рид, который был первым британцем, переболевшим коронавирусом (COVID-19), найден мертвым в своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса.

  • Врачи в Италии за сутки зафиксировали 22 253 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в итальянских больницах скончались еще 233 пациента с COVID-19.

  • В Москве за сутки скончались 63 пациента с коронавирусом. Накануне – 53. Общее число умерших в столице РФ достигло 6936.

  • Минздрав Испании сообщил, что с пятницы прошлой недели в стране выявили 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, ежедневный прирост за последние трое суток в Испании составил более 18 тыс. случаев заражения.

  • Европейский Союз не намерен закупать или допускать на европейский рынок вакцины против коронавируса российского или китайского производства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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