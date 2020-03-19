Коронавирусом в мире больны 220 тысяч: максимум смертей пришелся на Европу

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 9 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer и онлайн-карты Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Так, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 894)

Италия (35 713) — рекордные для страны 4 207 новых случаев за сутки, +475 смертей

Иран (17 361) — 1 192 новых случаев за сутки, +147 смертей

Испания (14 769) — рекордные для страны 2 943 новых случаев за сутки, +105 смертей

Германия (12 327) — рекордные для страны 2 960 новых случаев за сутки, но лишь +2 смерти

Коронавирусом в мире больны 220 тысяч

Более 84 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, а количество смертей превысило 8,9 тыс.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 35 713

Испания — 14 769

Германия — 12 327

Франция — 9 134

Швейцария — 3 115

В Турции за сутки зафиксировали 93 новых случая, там умерли 2 человека.

В Китае все обнаруженные за сутки 34 случая – ввозные.

В США уже второй сотрудник Конгресса Бен Макадамс, демократ от штата Юта, сообщил, что болен коронавирусом. Перед этим член палаты представителей США Марио Диас-Баларт заразился новым коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине число инфицированных увеличилось до 16 человек (в Черновицкой области — 10, в Житомирской — 1, в Донецкой — 1, в Киевской области — 2, в Киеве — 2). Два из этих случаев — летальные.

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