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23 марта • обновлено в 10:29
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Коронавирусом в Италии заболело 20% врачей: жуткие данные

2.3т
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В Италии 20% медицинского персонала заболели коронавирусом COVID-19.

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Об этом написали в Twitter Операции Объединенных Наций. Там добавили, что женщины составляют 70% всех работников медицинских учреждений. И именно они находятся переднем крае борьбы с COVID-19.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии они находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и на их плечи ложится основное бремя реагирования на кризис, который разрастается. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19", – сказано в сообщении.

Коронавирусом в Италии заболело 20% врачей

Коронавирусом в Италии заболело 20% врачей

Напомним, Италия является эпицентром заболеваний коронавирусом. Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа (22 марта) их количество увеличилось на 651 человека. Между тем, этот рост меньше, чем за предыдущие сутки (21 марта), когда зарегистрировано 793 смерти из-за коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL пообщался с двумя украинками из Италии и узнал как на самом деле живут итальянцы, что думают о своей власти, коронавирусе и ужасной смертности.

Карта распространения коронавируса в мире:

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории. В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Livesey David
Livesey David
Да эти бестолковые итальянцы просто щёнeвмерлу не пели, если бы пели ничего бы с ними не случилось.
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