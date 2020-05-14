Коронавирусом в Испании заболели 5% населения – исследование

В Испании коронавирус поразил 5% населения страны. При этом в разных регионах статистика заболеваемости существенно отличается.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Института здоровья Карлоса III, сообщает El Pais. Отмечается, что в нем приняли участие 70 000 человек.

Ученые установили, что самым большим очагом вспышки COVID-19 в Испании стала Сория – там болезнь перенесли 14,2% жителей. В Мадриде распространенность составляет 11,3%, а в Мурсии, Астурии, на Канарских островах, в Сеуте и Мелилье – менее 2%.

Высокий уровень распространения эпидемии также зафиксирован в Сеговии (12,6%), Гвадалахаре (10,9%) и Куэнке (13,5%).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Испании по регионам El Pais

Такие данные были получены после проведения анализа пациентам на наличие антител IgG. Именно они являются свидетельством того, что человек был в контакте с вирусом, но больше не является носителем активной инфекции. Также проведенное тестирование обнаружило антитела IgM, которые первыми вырабатываются организмом в ответ на коронавирус через шесть-семь дней после первых симптомов.

Также исследователи узнали, что 90% случаев инфицирования коронавирусом в Испании не были обнаружены системой здравоохранения. Ведь в официальную статистику страны попал только 228 691 положительный результат ПЦР-тестов. Однако, по заключению ученых, более 2 млн человек могли перенести болезн, даже не подозревая об этом.

Коронавирус в Испании

Отметим, что на основе данных исследования эпидемиологи подсчитали смертность от коронавируса в Испании. "5% эквивалентно 2,35 млн случаев. Если погибло 27 100 человек, это означает, что летальность составляет от 1 до 1,2%", – делает вывод эпидемиолог Испанского общества профилактической медицины, общественного здравоохранения и гигиены Хесус Молина Кабриллана.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы, которые будут приезжать в Испанию, станут проходить обязательный 14-дневный карантин из-за коронавируса. Соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения страны 12 мая.

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