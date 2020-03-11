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12 марта • обновлено в 00:46
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Коронавирусом в Германии заразился депутат

1.1т
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Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом COVID-2019.

Он стал первым инфицированным немецким парламентарием, сообщает телеканал N-tv.

Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом

Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом

Hagen Reinhold/Facebook

"Я получил положительный результат теста от врача Бундестага вечером в среду", – заявил политик.

Он уточнил, что первые симптомы ощутил после горнолыжного отдыха в Австрии. Когда вернулся, то стал немного кашлять и попросил парламентского врача обследовать его.

Накануне, 6 марта, депутат выступал с речью в Бундестаге. Сейчас составляют список лиц, с которыми контактировал Рейнхольд – их тоже отправят в карантин.

По последним данным, в Германии COVID-2019 заразились 1908 человек, 25 из них выздоровели и трое скончались.

Коронавирус добрался до немецкого парламента: заражен первый депутат

Как распространяется коронавирус в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заболела Надин Доррис, министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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