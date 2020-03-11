Коронавирус добрался до немецкого парламента: заражен первый депутат

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом COVID-2019.

Он стал первым инфицированным немецким парламентарием, сообщает телеканал N-tv.

Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом Hagen Reinhold/Facebook

"Я получил положительный результат теста от врача Бундестага вечером в среду", – заявил политик.

Он уточнил, что первые симптомы ощутил после горнолыжного отдыха в Австрии. Когда вернулся, то стал немного кашлять и попросил парламентского врача обследовать его.

Накануне, 6 марта, депутат выступал с речью в Бундестаге. Сейчас составляют список лиц, с которыми контактировал Рейнхольд – их тоже отправят в карантин.

По последним данным, в Германии COVID-2019 заразились 1908 человек, 25 из них выздоровели и трое скончались.

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