Коронавирусом может быть заражено 70% населения – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что коронавирусCOVID-19 может поразить до 70 процентов населения.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине, передает Reuters. Вместе с тем канцлер не уточнила, о каких именно территориях идет речь.

"Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено", – сказала Меркель.

Меркель предположила, что 70% населения могут быть инфицированы коронавирусом

Она также призвала страны Евросоюза принять необходимые меры для борьбы с вирусом. По ее мнению, европейские государства должны усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения нового вида пневмонии.

Кроме того, канцлер выступила против закрытия границ в Европе для борьбы с коронавирусом. Она подчеркнула, что приемлемой мерой может стать домашний карантин.

Отметим, что по состоянию на 11 марта в Германии коронавирусной инфекцией заражены 1 629 человека. Два человека погибло.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.

В Китае сообщили, что коронавирус будет распространяться по миру как минимум до июня этого года.

По состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заразились уже 110 041 человек. Италия стала лидером по смертности из-за COVID-19.

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