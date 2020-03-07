Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти инфицирован новым китайским коронавирусом COVID-2019.

Политик подтвердил это в субботу, 7 марта, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Врачи сказали, что у меня положительный результат на COVID-2019. Я в порядке, но придется остаться дома на несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой, которую предстоит сделать. Держимся и до скорой встречи", – сказал Зингаретти.

Никола Зингаретти facebook.com/nicolazingaretti

Он добавил, что находится в самоизоляции и что все люди, с которыми он общался в последние дни, прошли обследование.

ANSA пишет, что Зингаретти также является президентом столичной области Лацио. Демократическая партия Италии входит в руководящую коалицию.

Ранее случаи заражения коронавирусом были подтверждены среди представителей властных структур северной области Ломбардия. В частности, у советника по вопросам экономического развития Ломбардии и у префектов Бергамо и Брешии оказались позитивные тесты на COVID-2019.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 102 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

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