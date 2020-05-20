"Коронавирусный" град прошелся по планете и испугал людей. Фото уникального явления

Виктория Довгань Мир 07:54, 20.05.2020 Обновлено: 08:55, 20.05.2020

В Мексике и Китае выпал град, форма которого очень напоминает коронавирус COVID-19. Необычное природное явление напугало многих людей, и они увидели в нем знаки свыше.

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Как пишет Daily Mail, первыми "коронавирусный" град заметили жители муниципалитета Монтеморелос, в северном мексиканском штате Нуэво-Леон. Люди делились фото в соцсетях и писали, что так Бог решил напомнить о необходимости оставаться дома или же отправил человечеству символическое послание.

"Коронавирусный" град в Мексике
Daily Mail
"Коронавирусный" град в Мексике
Daily Mail
"Коронавирусный" град в Мексике
Daily Mail

Спустя некоторое время подобное фото в своем Twitter опубликовала и жительница китайского города Циндао Арлен Ли."Какой град прошел ночью в Циндао", – подписала она снимок.

Однако метеоролог и консультант Всемирной метеорологической организации (ВМО) Жозе Мигель Винас сказал, что градины, напугавшие людей, на самом деле были довольно нормальными.

"Внутри бури град начинает образовываться в виде небольшой сферической формы и накапливает слои льда сверху. Во время сильного шторма, когда град уже достаточно большой и разбивается вдребезги, многие из частичек сливаются воедино, разбивая друг друга и образуя ледяные шипы", – объяснил он.

"Коронавирусный" град в Китае
Twitter Арлен Ли

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января, после четырех месяцев масштабных пожаров, в Австралии выпал аномальный град размером с теннисный мяч. Природное явление длилось недолго, однако нанесло существенный ущерб. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра.

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