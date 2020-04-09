Коронавирус завозят из России: в Китае бьют тревогу из-за новой волны COVID-19

В Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Более половины от общего числа последних зараженных – это граждане КНР, которые прибыли из РФ через северо-восточную сухопутную границу. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Почти все они – граждане КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ. Путь большинства этих людей лежал из Москвы через Владивосток.

В Китае бьют тревогу из-за волны коронавируса из России

"Импортированный" вирус создал серьёзную угрозу эпидемиологической обстановке в Китае, после того как властям удалось снизить распространение болезни строгим карантином.

В связи с опасностью новой волны COVID-19 китайское консульство призвало граждан воздержаться от поездок маршрутом, пролегающим по российской территории.

В Китае забили тревогу из-за волны коронавируса из России brodv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.

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