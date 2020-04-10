Коронавирус замедлил скорость распространения в Европе – ВОЗ

Коронавирус замедлил темпы распространения в странах Европы.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения в пятницу, 10 апреля, динамика существенно замедлилась в первую очередь в таких странах, как Испания, Италия, Франция и Германия, которые наибольше пострадали от COVID-19.

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Новым эпицентром заболевания Европу объявили в марте, куда вирус попал из Китая, дав о себе знать еще почти четыре месяца назад.

При этом в ВОЗ отметили, что "тревожное ускорение" распространения COVID-19 теперь наблюдается в других странах, особенно в Африке.

Отметим, в мире состоянием на вечер 10 апреля зафиксировано более 1,6 миллиона инфицированных. Количество летальных случаев уже перешагнуло отметку в 100 тысяч.

Статистика по коронавирусу в мире

Статистика по коронавирусу в мире

Как писал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили более 2,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, однако количество тех, кто вылечился, почти сравнялось с теми, кто скончался от болезни.