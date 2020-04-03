23 человека в час: уровень смертности в штате Нью-Йорк достиг нового максимума

Уровень смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк достиг нового максимума – 562 человека за сутки.
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За последние 24 часа ежечасно умирало 23 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, передает Daily Mail.
В целом в штате от вируса скончались 2 935 человек, что превышает количество погибших во время терактов 11 сентября 2001 года. Также заражены 102 863 человека.
В США заболели 276 037 человек (+31 160 за сутки). Скончались 7 385 (+1 314 за сутки). Вылечились 12 268.
Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка в США, который уже больше месяца сражается с COVID-19, дал два совета, которые уберегут от заражения коронавирусом на 99%.
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