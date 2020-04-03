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4 апреля • обновлено в 03:02
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Коронавирус за сутки убил почти 600 человек в штате Нью-Йорк

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Уровень смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк достиг нового максимума – 562 человека за сутки.

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За последние 24 часа ежечасно умирало 23 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, передает Daily Mail.

23 человека в час: уровень смертности в штате Нью-Йорк достиг нового максимума

В целом в штате от вируса скончались 2 935 человек, что превышает количество погибших во время терактов 11 сентября 2001 года. Также заражены 102 863 человека.

В США заболели 276 037 человек (+31 160 за сутки). Скончались 7 385 (+1 314 за сутки). Вылечились 12 268.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка в США, который уже больше месяца сражается с COVID-19, дал два совета, которые уберегут от заражения коронавирусом на 99%.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Такими темпами и прогнозы фрау Меркель не кажутся такими фантастическими,насчет 70 миллионов,после чего,она отбыла на карантин.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А сколько до этого умирали от наркотиков ДТП и уличной преступности ? Грипп тоже укажите
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