Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек

Во Франции продолжает набирать темп коронавирус, от болезни скончались более 14 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в стране обнаружено более 132 тысяч случаев заболевания, из которых почти 3 тысячи лишь за 12 апреля. За сутки умер 561 человек. При этом вылечились пока что 27 тысяч жителей.

Франция в антирейтинге поднялась уже на четвертое место. Перед ней идут Италия, Испания и США.

Коронавирус во Франции

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.