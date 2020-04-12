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13 апреля • обновлено в 00:23
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Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек

3.1т
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Во Франции продолжает набирать темп коронавирус, от болезни скончались более 14 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в стране обнаружено более 132 тысяч случаев заболевания, из которых почти 3 тысячи лишь за 12 апреля. За сутки умер 561 человек. При этом вылечились пока что 27 тысяч жителей.

Франция в антирейтинге поднялась уже на четвертое место. Перед ней идут Италия, Испания и США.

Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек
Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек
Коронавирус "взялся" за Францию: скончались более 14 тысяч человек

Коронавирус во Франции

Коронавирус во Франции

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Франция
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