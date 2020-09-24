Коронавирус вышел из-под контроля, – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал провал борьбы с коронавирусом, который "вышел из-под контроля".

Об этом он заявил в четверг, 24 сентября, выступая на заседании Совета Безопасности, которое Генеральная Ассамблея проводила в формате видеоконференции.

"Пандемия – это, очевидно, испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус унес жизни уже почти миллиона человек по всему миру и поразил еще более 30 миллионов людей. Он вышел из-под контроля", – сказал генсек.

По его словам, это произошло из-за того, что мировое сообщество было недостаточно подготовленным и не продемонстрировало необходимого уровня единства, взаимодействия и солидарности.

"У нас нет выбора. Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", – заявил Гутерриш.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 24 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 32 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 315 717 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 32 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 981 тыс. человек.