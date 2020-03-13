Коронавирус вышел из под контроля: болезнь перешла в новую фазу

Коронавирус Covid-19 вышел на новый, спорадический уровень, когда инфицированный не контактировал напрямую с зараженными и не посещал опасные регионы.

Новую фазу заболевания зафиксировали в Малайзии, сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны The Star.

Возникновение спорадического случая свидетельствует о том, что болезнь распространилась в обществе, выйдя из-под гарантированного контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

Коронавирус перешел в новую фазу Известия

Министерство заявило, что проводило наблюдение для выявления спорадических случаев путем тестирования образцов от пациентов, не имевших истории поездок в опасные страны или контактов с подтвержденными случаями коронавируса.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец оказался положительным для Covid-19", – сказал глава Минздрава Нур Хишам Абдулла.

Он заявил, что продолжается расследование, чтобы установить источник этого спорадического случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.

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