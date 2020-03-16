Коронавирус вылечили у 84% зараженных: обнадеживающие данные

В Китае почти 84% пациентам, зараженных новым коронавирусом, удалось побороть эту болезнь.

Сейчас в стране число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 80 860, из них 3213 человек скончались, 67 749 – излечились. Об этом 16 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что из общего количества зараженных в настоящий момент болеют 9898 человек, из них 3032 пациента находятся в тяжелом состоянии. Однако в целом болезнь отступает.

В Китае коронавирус вылечили у 84% зараженных

Как подчеркнули в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 67 749 выздоровевших пациентов уже выписали из медучреждений.

При этом за последние сутки в Китае зафиксировали 16 новых случаев заболевания коронавирусов и 14 летальных исходов. Число ввозных случаев заражения достигло 123.

Всего же в мире выявлено 169 387 случаев заражения вирусом, пандемия унесла жизни 6513 пациентов.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 марта наихудшая ситуация с коронавирусом в Италии. За минувшие сутки от COVID-19 там умерли еще 368 человек – это рекордное количество за время пандемии. Общее число жертв вируса в стране превысило 1800.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!