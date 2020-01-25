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25 января • обновлено в 09:55
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Коронавирус ворвался в еще две страны: более 40 погибших

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Смертельный коронавирус 2019-nCoV в Китае унес жизни уже 41 человека, а количество заболевших увеличилось до 1287.

Также впервые случай заболевания зафиксировали в Австралии и еще три - в Малайзии, сообщает The Guardian. В австралийском Мельбурне вирус обнаружили и 50-летнего гражданина Китая, который прилетел туда к родственникам 19 января.

Известно, что после прилета мужчина сразу отправился к близким и не посещал общественных мест. После ухудшения самочувствия 23 января у него обнаружили признаки новой болезни, которая вызывает пневмонию.

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Теперь австралийские врачи начали проверять жителей города, которые летели с больным в одном самолете. Кроме того, главный врач Австралии профессор Брендан Мерфи сообщил, что в стране 12 человек проходят тестирование на вирус.

Заболевание зафиксировали в Австралии и в Малайзии

Заболевание зафиксировали в Австралии и в Малайзии

twitter.com/manianca

Министерство иностранных дел Австралии запретило поездки граждан в провинцию Хубэй, но не стало рекомендовать воздержаться от поездок в другие районы Китая.

В Малайзии диагностировали три случая заболевания у граждан Китая, которые недавно посещали Ухань – город, откуда распространился коронавирус. По словам министра здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмеда, все инфицированные имеют отношение к мужчине, у которого впервые диагностировали вирус в Сингапуре.

Одна из заболевших – 66-летняя жена этого мужчины. Другие двое – внуки семейной пары в возрасте двух и 11 лет. Все они госпитализированы, врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
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Хорошистка Кристина
Хорошистка Кристина
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