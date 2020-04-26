Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус окончательно закрепился в США и Европе, а по всему миру им заразились уже почти 3 млн человек.

Семь стран давно обогнали по количеству инфицированных Китай, откуда распространился вирус и где на данный момент регистрируется рекордно низкий процент новых случаев болезни. Эта страна давно начала выходить из карантина, за ней последовали и несколько европейских государств.

Тем временем в Украине пандемия набирает обороты – в стране COVID-19 заболели уже 8617 человек, 209 – скончались. В Минздраве заявляют, что количество новых случаев заражения стремительно растет из-за игнорирования ограничительных мер. Поэтому в Кабмине решили не делать никаких смягчений и продлили карантин до 11 мая.

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Коронавирус в мире и Украине: статистика Davor Puklavec

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 8617 человек. Умерли 209 людей, 840 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 203 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,9 млн.

Более 841 тысяча пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 26 апреля:

21:56 – Украина может гораздо быстрее выйти из карантина в случае стремительного снижения темпов распространения коронавируса.

21:43 – Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе во "вторую фазу" борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

21:37 – В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом, общее число умерших в столице РФ достигло 435.

21:18 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни.

21:10 – Почти тысяча военных России заразилась коронавирусом, сообщили в Минобороны.

20:52 – в городе Мариуполь Донецкой области за сутки зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом, из них 19 – медики.

19:45 – Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 975 тысяч человек, умерли более 54 тысяч.

18:29 – Коронавирус в России набирает обороты с каждым днем. За последние сутки в РФ обнаружили более 6 тысяч инфицированных, это первое место в Европе. Всего заболели более 80 тысяч человек, этот показатель приближается к официальным данным Китая.

17:56 – Сербия объявила комендантский час на майские праздники. На природе к местам отдыха будет запрещен доступ с 18:00 четверга 30 апреля до 05:00 понедельника 4 мая.

17:01 – В Великобритании зафиксировали 368 летальных исходов за сутки. Это самый низкий показатель в апреле.

16:05 – Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против слишком быстрого открытия туристических направлений в стране, потому что из-за пандемии коронавируса возможны "неприемлемые риски".

15:55 – Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что школы у них откроются только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу уже с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина, введенного из-за коронавируса.

15:35 – На Харьковщине из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечье, где она расположена. Там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения COVID-19.

15:16 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что механизм тестирования в Украине исключает вероятность здорового человека заразиться коронавирусом.

15:10 – Украина откроет продажу авиабилетов для эвакуации своих граждан из Швеции, которые не успели вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса.

14:17 – В Италии в очередной раз зафиксировали рекордно низкое для страны количество новых заражений коронавирусом – за последние сутки там прибавилось 2357 больных COVID-19. Это свидетельствует об уменьшении заболеваемости уже пятый день подряд.

14:05 – Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в разгар пандемии COVID-19 до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране.

13:33 – В Испании сообщили о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц – за минувшие сутки в стране погибли 288 человек, таковы данные местного Минздрава.

13:10 – Правительство Израиля приняло ослабление режима особого положения в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

12:30 – В китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19, заявил представитель Национального комитета по здравоохранению КНР Ми Фен.

12:10 – В России за последние сутки подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба Москвы, из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. При этом за 25 апреля 517 человек полностью выздоровели, в общем в стране зафиксировано 66 летальных исходов от COVID-19.

12:06 – В Китае за сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.

11:49 – В Киеве коронавирус за сутки подцепили 10 медиков и 5 детей. Всего по состоянию на утро 26 апреля в столице зафиксировано уже 1188 случаев заражения COVID-19 и 22 смерти от него, тогда как вылечиться удалось 60 больным.

11:32 – Британские ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу.

11:00 – По словам главы Минздрава Максима Степанова, иммуноферментные (ИФА) тест-системы украинского производства начнут массово использовать в стране для определения антител к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания".

10:55 – В связи с экономическим кризисом, вызванным карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19, будет уволен 181 работник Львовского городского совета, сообщил в своем видеообращении мэр Львова Андрей Садовый.

10:30 – С 492 человек, в которых обнаружены коронавирус за минувшие сутки, 101 медицинский работник, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

10:00 – В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 38 больных COVID-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 умерли. Сейчас на изоляции находится 368 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

09:41 – В то время, когда весь спортивный мир замер из-за пандемии коронавируса, в Никарагуа организовали большой боксерский турнир.

09:17 – По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 388 случаев;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 348 случаев;

Закарпатская область – 329 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 731 случай;

Кировоградская область – 323 случая;

м. Киев – 1188 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Львовская область – 348 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 508 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 607 случаев;

Харьковская область – 147 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 70 случаев;

Черновицкая область – 1341 случай;

Черкасская область – 257 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

09:10 – В Украину из Турции на пароме эвакуируют 90 украинцев, которые не успели вернуться домой до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

08:50 – В Италии наблюдается снижение количества новых заражений коронавирусом после того, как 23 апреля в стране впервые выздоровели за день больше человек, чем заразились. За сутки 24 апреля заболело 2 357 человек, это на 700 меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

07:30 – В Мариуполе 25 апреля зафиксировали 22 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, контактировавших с ранее выявленными больными.

07:10 – В Калифорнии произошла волна тепла и многие американцы пошли на пляжи, несмотря на карантин и то, что новые случаи коронавируса в США достигли рекордного уровня.

07:00 – В Черновицкой области за 25 апреля обнаружили 32 больных коронавирусом. В общем на Буковине зарегистрировали 1340 случаев заражения, написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

06:45 – Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман заявил о решении уйти в отставку. Как сообщает государственное израильское радио Kan, он подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

06:25 – США занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболело более 960 человек, из них больше 56 тысяч скончались и 118 тысяч – выздоровели.

05:31 – Специалисты Университета штата Огайо утверждают: чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.

04:00 – Правительство Польши планирует постепенно снять карантин на занятия спортом и восстановить спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу, пишет "Укринформ" со ссылкой пресс-конференцию польского премьера Матеуша Моравецкого.

03:16 – Компания Facebook анонсировала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.

02:30 – 25 апреля больше всего случаев коронавируса подтвердили в США, Бразилии и России: 35,4 тыс., 6,2 тыс., 5,9 тысяч соответственно, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

01:30 – 25 апреля на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время вылечились первые 10 человек, написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

00:48 – В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

00:35 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 26 апреля возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса, сообщает Reuters.

00:26 – Врач-хирург больницы Монастыриска Тернопольской области Елена Гаврилюк, которая заразилась коронавирусом на работе, рассказала, что в учреждении в начале пандемии не хватало даже обычных масок и перчаток.