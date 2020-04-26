Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

Марина Лисничук Мир 06:55, 26.04.2020 Обновлено: 21:57, 26.04.2020

Коронавирус окончательно закрепился в США и Европе, а по всему миру им заразились уже почти 3 млн человек.

Семь стран давно обогнали по количеству инфицированных Китай, откуда распространился вирус и где на данный момент регистрируется рекордно низкий процент новых случаев болезни. Эта страна давно начала выходить из карантина, за ней последовали и несколько европейских государств.

Тем временем в Украине пандемия набирает обороты – в стране COVID-19 заболели уже 8617 человек, 209 – скончались. В Минздраве заявляют, что количество новых случаев заражения стремительно растет из-за игнорирования ограничительных мер. Поэтому в Кабмине решили не делать никаких смягчений и продлили карантин до 11 мая.

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Коронавирус в мире и Украине: статистика
Davor Puklavec

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 8617 человек. Умерли 209 людей, 840 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 203 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,9 млн.

  • Более 841 тысяча пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 26 апреля:

21:56 – Украина может гораздо быстрее выйти из карантина в случае стремительного снижения темпов распространения коронавируса.

21:43 – Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе во "вторую фазу" борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

21:37 – В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом, общее число умерших в столице РФ достигло 435.

21:18 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни.

21:10 – Почти тысяча военных России заразилась коронавирусом, сообщили в Минобороны.

20:52 – в городе Мариуполь Донецкой области за сутки зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом, из них 19 – медики.

19:45 – Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 975 тысяч человек, умерли более 54 тысяч.

18:29 – Коронавирус в России набирает обороты с каждым днем. За последние сутки в РФ обнаружили более 6 тысяч инфицированных, это первое место в Европе. Всего заболели более 80 тысяч человек, этот показатель приближается к официальным данным Китая.

17:56 – Сербия объявила комендантский час на майские праздники. На природе к местам отдыха будет запрещен доступ с 18:00 четверга 30 апреля до 05:00 понедельника 4 мая.

17:01 – В Великобритании зафиксировали 368 летальных исходов за сутки. Это самый низкий показатель в апреле.

16:05 – Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против слишком быстрого открытия туристических направлений в стране, потому что из-за пандемии коронавируса возможны "неприемлемые риски".

15:55 – Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что школы у них откроются только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу уже с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина, введенного из-за коронавируса.

15:35 – На Харьковщине из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечье, где она расположена. Там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения COVID-19.

15:16 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что механизм тестирования в Украине исключает вероятность здорового человека заразиться коронавирусом.

15:10 – Украина откроет продажу авиабилетов для эвакуации своих граждан из Швеции, которые не успели вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса.

14:17 – В Италии в очередной раз зафиксировали рекордно низкое для страны количество новых заражений коронавирусом – за последние сутки там прибавилось 2357 больных COVID-19. Это свидетельствует об уменьшении заболеваемости уже пятый день подряд.

14:05 – Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в разгар пандемии COVID-19 до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране.

13:33 – В Испании сообщили о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц – за минувшие сутки в стране погибли 288 человек, таковы данные местного Минздрава.

13:10 – Правительство Израиля приняло ослабление режима особого положения в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

12:30 – В китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19, заявил представитель Национального комитета по здравоохранению КНР Ми Фен.

12:10 – В России за последние сутки подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба Москвы, из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. При этом за 25 апреля 517 человек полностью выздоровели, в общем в стране зафиксировано 66 летальных исходов от COVID-19.

12:06 – В Китае за сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.

11:49 – В Киеве коронавирус за сутки подцепили 10 медиков и 5 детей. Всего по состоянию на утро 26 апреля в столице зафиксировано уже 1188 случаев заражения COVID-19 и 22 смерти от него, тогда как вылечиться удалось 60 больным.

11:32 – Британские ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу.

11:00 – По словам главы Минздрава Максима Степанова, иммуноферментные (ИФА) тест-системы украинского производства начнут массово использовать в стране для определения антител к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания".

10:55 – В связи с экономическим кризисом, вызванным карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19, будет уволен 181 работник Львовского городского совета, сообщил в своем видеообращении мэр Львова Андрей Садовый.

10:30 – С 492 человек, в которых обнаружены коронавирус за минувшие сутки, 101 медицинский работник, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

10:00 – В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 38 больных COVID-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 умерли. Сейчас на изоляции находится 368 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

09:41 – В то время, когда весь спортивный мир замер из-за пандемии коронавируса, в Никарагуа организовали большой боксерский турнир.

09:17 – По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 388 случаев;

  • Волынская область – 241 случай;

  • Днепропетровская область – 292 случая;

  • Донецкая область – 29 случаев;

  • Житомирская область – 348 случаев;

  • Закарпатская область – 329 случаев;

  • Запорожская область – 182 случая;

  • Ивано-Франковская область – 731 случай;

  • Кировоградская область – 323 случая;

  • м. Киев – 1188 случаев;

  • Киевская область – 542 случая;

  • Львовская область – 348 случаев;

  • Луганская область – 29 случаев;

  • Николаевская область – 111 случаев;

  • Одесская область – 220 случаев;

  • Полтавская область – 172 случая;

  • Ровенская область – 508 случаев;

  • Сумская область – 95 случаев;

  • Тернопольская область – 607 случаев;

  • Харьковская область – 147 случаев;

  • Херсонская область – 87 случаев;

  • Хмельницкая область – 70 случаев;

  • Черновицкая область – 1341 случай;

  • Черкасская область – 257 случаев;

  • Черниговская область – 32 случая.

09:10 – В Украину из Турции на пароме эвакуируют 90 украинцев, которые не успели вернуться домой до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

08:50 – В Италии наблюдается снижение количества новых заражений коронавирусом после того, как 23 апреля в стране впервые выздоровели за день больше человек, чем заразились. За сутки 24 апреля заболело 2 357 человек, это на 700 меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

07:30 – В Мариуполе 25 апреля зафиксировали 22 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, контактировавших с ранее выявленными больными.

07:10 – В Калифорнии произошла волна тепла и многие американцы пошли на пляжи, несмотря на карантин и то, что новые случаи коронавируса в США достигли рекордного уровня.

07:00 – В Черновицкой области за 25 апреля обнаружили 32 больных коронавирусом. В общем на Буковине зарегистрировали 1340 случаев заражения, написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

06:45 – Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман заявил о решении уйти в отставку. Как сообщает государственное израильское радио Kan, он подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

06:25 – США занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболело более 960 человек, из них больше 56 тысяч скончались и 118 тысяч – выздоровели.

05:31 – Специалисты Университета штата Огайо утверждают: чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.

04:00 – Правительство Польши планирует постепенно снять карантин на занятия спортом и восстановить спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу, пишет "Укринформ" со ссылкой пресс-конференцию польского премьера Матеуша Моравецкого.

03:16 – Компания Facebook анонсировала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.

02:30 – 25 апреля больше всего случаев коронавируса подтвердили в США, Бразилии и России: 35,4 тыс., 6,2 тыс., 5,9 тысяч соответственно, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

01:30 – 25 апреля на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время вылечились первые 10 человек, написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

00:48 – В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

00:35 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 26 апреля возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса, сообщает Reuters.

00:26 – Врач-хирург больницы Монастыриска Тернопольской области Елена Гаврилюк, которая заразилась коронавирусом на работе, рассказала, что в учреждении в начале пандемии не хватало даже обычных масок и перчаток.

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