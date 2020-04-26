Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус окончательно закрепился в США и Европе, а по всему миру им заразились уже почти 3 млн человек.

Семь стран давно обогнали по количеству инфицированных Китай, откуда распространился вирус и где на данный момент регистрируется рекордно низкий процент новых случаев болезни. Эта страна давно начала выходить из карантина, за ней последовали и несколько европейских государств.

Тем временем в Украине пандемия набирает обороты – в стране COVID-19 заболели уже 8125 человек, 201 – скончался. В Минздраве заявляют, что количество новых случаев заражения стремительно растет из-за игнорирования ограничительных мер. Поэтому в Кабмине решили не делать никаких смягчений и продлили карантин до 11 мая.

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Коронавирус в мире и Украине: статистика Davor Puklavec

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 8125 человек. Умер 201 человек, 782 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 203 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,9 млн.

Более 836 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 26 апреля:

06:45 – Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман заявил о решении уйти в отставку. Как сообщает государственное израильское радио Kan, он подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

06:25 – США занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболело более 960 человек, из них больше 56 тысяч скончались и 118 тысяч – выздоровели.

05:31 – Специалисты Университета штата Огайо утверждают: чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.

04:00 – Правительство Польши планирует постепенно снять карантин на занятия спортом и восстановить спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу, пишет "Укринформ" со ссылкой пресс-конференцию польского премьера Матеуша Моравецкого.

03:16 – Компания Facebook анонсировала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.

02:30 – 25 апреля больше всего случаев коронавируса подтвердили в США, Бразилии и России: 35,4 тыс., 6,2 тыс., 5,9 тысяч соответственно, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

01:30 – 25 апреля на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время вылечились первые 10 человек, написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

00:48 – В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

00:35 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 26 апреля возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса, сообщает Reuters.

00:26 – Врач-хирург больницы Монастыриска Тернопольской области Елена Гаврилюк, которая заразилась коронавирусом на работе, рассказала, что в учреждении в начале пандемии не хватало даже обычных масок и перчаток.

00:10 – В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, контактировавших с ранее выявленными больными, говорится на сайте Мариупольского горсовета.

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