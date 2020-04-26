Главная Новости
26 апреля • обновлено в 07:09
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

1.4т
Читать материал на украинском

Коронавирус окончательно закрепился в США и Европе, а по всему миру им заразились уже почти 3 млн человек.

Семь стран давно обогнали по количеству инфицированных Китай, откуда распространился вирус и где на данный момент регистрируется рекордно низкий процент новых случаев болезни. Эта страна давно начала выходить из карантина, за ней последовали и несколько европейских государств.

Тем временем в Украине пандемия набирает обороты – в стране COVID-19 заболели уже 8125 человек, 201 – скончался. В Минздраве заявляют, что количество новых случаев заражения стремительно растет из-за игнорирования ограничительных мер. Поэтому в Кабмине решили не делать никаких смягчений и продлили карантин до 11 мая.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика

Коронавирус в мире и Украине: статистика

Davor Puklavec

Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 8125 человек. Умер 201 человек, 782 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 203 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,9 млн.

  • Более 836 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус вновь "ударил" по Украине и миру: статистика на 26 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 26 апреля:

06:45 – Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман заявил о решении уйти в отставку. Как сообщает государственное израильское радио Kan, он подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса в стране.

06:25 – США занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболело более 960 человек, из них больше 56 тысяч скончались и 118 тысяч – выздоровели.

05:31 – Специалисты Университета штата Огайо утверждают: чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.

04:00 – Правительство Польши планирует постепенно снять карантин на занятия спортом и восстановить спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу, пишет "Укринформ" со ссылкой пресс-конференцию польского премьера Матеуша Моравецкого.

03:16 – Компания Facebook анонсировала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.

02:30 – 25 апреля больше всего случаев коронавируса подтвердили в США, Бразилии и России: 35,4 тыс., 6,2 тыс., 5,9 тысяч соответственно, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

01:30 – 25 апреля на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время вылечились первые 10 человек, написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

00:48 – В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

00:35 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 26 апреля возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса, сообщает Reuters.

00:26 – Врач-хирург больницы Монастыриска Тернопольской области Елена Гаврилюк, которая заразилась коронавирусом на работе, рассказала, что в учреждении в начале пандемии не хватало даже обычных масок и перчаток.

00:10 – В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, контактировавших с ранее выявленными больными, говорится на сайте Мариупольского горсовета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги