Коронавирус вернулся в Китай: обнаружена почти сотня больных, есть жертвы

Ирина Кулинич Мир 07:11, 10.04.2020 Обновлено: 08:57, 10.04.2020

В пятницу, 10 апреля, в Китае зарегистрировали 42 новых инфицированных COVID-19, еще у 47 тесты подтвердили заболевание, однако симптомы не проявили себя.

Большинство, 38 новоиспеченных пациентов, недавно прибыли из других стран. Еще четыре человека заразились внутри страны, сообщает CNBC со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Под наблюдением сейчас находятся 1097 пациентов, у которых подтвердили новый тип коронавируса, несмотря на отсутствие симптомов.

Коронавирус вернулся в Китай: обнаружена почти сотня больных
DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России. В одну из провинций почти 60 человек приехали с инфекцией из РФ.

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Мир

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