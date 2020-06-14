Коронавирус вернулся в Египет и побил антирекорд в Украине: статистика по COVID-19 на 14 июня. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире решил взять реванш в некоторых странах. Так, в популярном среди туристов Египте зафиксировали рекордное количество новых заражений. Также очередной рекорд установила и Украина, где по состоянию на 13 июня прирост новых случаев заражения составил 753 человека.

Всего в мире коронавирусной болезнью уже заболели более 7,8 млн человек. Скончались от опасного недуга более 432 тыс., выздоровели – более 4 миллионов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 30 506 человек. Умерли 880 пациентов, выздоровели – 13 976.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 850 тыс.) и Россия (свыше 519 тыс.).

Ученые разработали новый тест, который может диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.

В США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на мышах. Ученые пришли к выводу, что даже одна ее доза способна защитить от вируса.

Главное за 13 июня:

07:37 – В крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу планируют эксгумировать останки людей из старых могил из-за отсутствия места для захоронения жертв коронавируса.

07:19 – по данным Университета Хопкинса, число жертв коронавируса во всем мире выросло до 429 736 человек. Заразились уже 7 766 952 человека. Список стран-лидеров выглядит так: