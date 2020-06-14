Коронавирус вернулся в Египет и побил антирекорд в Украине: статистика по COVID-19 на 14 июня. Постоянно обновляется

Виктория Довгань Мир 07:32, 14.06.2020 Обновлено: 07:38, 14.06.2020

Коронавирус в мире решил взять реванш в некоторых странах. Так, в популярном среди туристов Египте зафиксировали рекордное количество новых заражений. Также очередной рекорд установила и Украина, где по состоянию на 13 июня прирост новых случаев заражения составил 753 человека.

Всего в мире коронавирусной болезнью уже заболели более 7,8 млн человек. Скончались от опасного недуга более 432 тыс., выздоровели – более 4 миллионов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 13 июня:

07:37 – В крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу планируют эксгумировать останки людей из старых могил из-за отсутствия места для захоронения жертв коронавируса.

07:19 – по данным Университета Хопкинса, число жертв коронавируса во всем мире выросло до 429 736 человек. Заразились уже 7 766 952 человека. Список стран-лидеров выглядит так:

  • США – 2 074 526 больных, 115 436 погибло

  • Бразилия – 850 514 больных, 42 720 погибло

  • Россия – 519 458 больных, 6 819 погибло

  • Британия – 295 828 больных. 41 747 погибло

  • Италия – 236 651 больных, 34 301 погибло

  • Франция – 193 746 больных, 29 401 погибло

  • Испания – 243 605 больных, 27 136 погибло

  • Мексика – 142 690 больных, 16 872 погибло

  • Бельгия – 59 918 больных, 9 650 погибло

  • Индия – 308 993 больных, 8 884 погибло

  • Германия – 187 267 больных, 8 793 погибло

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