Коронавирус вернулся в Египет и побил антирекорд в Украине: статистика по COVID-19 на 14 июня. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире решил взять реванш в некоторых странах. Так, в популярном среди туристов Египте зафиксировали рекордное количество новых заражений. Также очередной рекорд установила и Украина, где по состоянию на 13 июня прирост новых случаев заражения составил 753 человека.

Всего в мире коронавирусной болезнью уже заболели более 7,8 млн человек. Скончались от опасного недуга более 432 тыс., выздоровели – более 4 миллионов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 30 506 человек. Умерли 880 пациентов, выздоровели – 13 976.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 850 тыс.) и Россия (свыше 519 тыс.).

Ученые разработали новый тест, который может диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.

В США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на мышах. Ученые пришли к выводу, что даже одна ее доза способна защитить от вируса.

Главное за 13 июня:

07:37 – В крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу планируют эксгумировать останки людей из старых могил из-за отсутствия места для захоронения жертв коронавируса.

07:19 – по данным Университета Хопкинса, число жертв коронавируса во всем мире выросло до 429 736 человек. Заразились уже 7 766 952 человека. Список стран-лидеров выглядит так:

США – 2 074 526 больных, 115 436 погибло

Бразилия – 850 514 больных, 42 720 погибло

Россия – 519 458 больных, 6 819 погибло

Британия – 295 828 больных. 41 747 погибло

Италия – 236 651 больных, 34 301 погибло

Франция – 193 746 больных, 29 401 погибло

Испания – 243 605 больных, 27 136 погибло

Мексика – 142 690 больных, 16 872 погибло

Бельгия – 59 918 больных, 9 650 погибло

Индия – 308 993 больных, 8 884 погибло

Германия – 187 267 больных, 8 793 погибло

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!