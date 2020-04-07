Коронавирус сильнее ударил по миру и Украине: статистика на 7 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус с новой силой обрушился на Украину и мир. Смертность снова возросла в Италии, Франции и США, в нашей стране же обнаружили десятки новых случаев заражения за сутки.
Единственной областью в Украине, где нет COVID-19, остается Николаевская, что объяснили соблюдением мер профилактики. В других регионах ситуация хуже, в связи с чем начал действовать жесткий этап карантина.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Коронавирус снова ударил по миру и Украине
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине заразились коронавирусом 1319 человек. Умерли 38 и еще 28 удалось вылечиться.
В Израиле 4 больницы проведут испытание вакцины на зараженных COVID-19.
В Австрии решили постепенно смягчать карантинные меры из-за коронавируса. С 14 апреля разрешат работу небольших магазинов, а с 1 мая – торговых центров.
Ни одной смерти от коронавируса не зафиксировано в материковой части Китая за сутки.
В США количество жертв коронавируса превысило 10 тысяч.
Главное за 7 апреля
05:18 – В Тернопольской области, которая сутки держалась без новых случаев, нашли еще 8 зараженных. Всего в области уже 168 больных коронавирусом.
05:15 – Во Франции за сутки от Covid-19 в больницах умерли 605 человек – больше всего с начала эпидемии.
05:13 – В Черновицкой области обнаружены еще 28 случаев заражения коронавируса, 1 человек умер. Заболели 6 медицинских работников и 2 детей.
05:12 – В Турции коронавирусом заразились уже больше 30 тысяч человек.
02:08 – Итальянцы на украинском языке поблагодарили украинских медиков, которые отправились в Италию в помощь для борьбы с коронавирусом. Это до слез растрогало людей.
1:42 – В Александровской больнице Киева скончался 30-летний мужчина с коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись на протяжении нескольких недель.
00:40 – Работу рынков в Украине в период карантина запретят, если не будет никакой реакции на системные нарушения, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он уточнил, что в течение понедельника-вторника полиция попробует реагировать, но в случае отсутствия эффекта будет решено закрыть рынки.
00:17 – Украина готова проводить до 30 тысяч тестирований в неделю на коронавирус COVID-19, а во время второй волны этот показатель вырастет до 80 тысяч, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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