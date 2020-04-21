Коронавирус готовит новые испытания: статистика по миру и Украине на 21 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил распространяться в мире и Украине. Заболели всего около 2, 5 млн человек,в Украине заразились 5710 граждан.

При этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса.

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Коронавирус готовит новые испытания: статистика по миру и Украине Слово и дело

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 5710 человек. Умерли 151 человек, 359 побороли болезнь.

По всему миру умерли уже больше 170 тысяч человек. Количество зараженных достигло почти 2,5 млн.

Более 646 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 21 апреля:

01:21 – В Подольске Одесской области, где произошла вспышка новой инфекции, не хватает индивидуальных средств защиты для медиков. Из-за сложной ситуации в городе усилили карантин, а на КПП и в городской больнице будет работать Нацгвардия.

00:55 – COVID-19 заразились 14 сотрудников женевского отделения ООН, заявила официальный представитель Алессандра Велуччи.

2 случая зарегистрированы в Конференции ООН по торговле (ЮНКТАД), 2 случая – в Программе ООН по окружающей среде, по одному случаю в Независимом механизме по расследованию в Мьянме, Управлении служб внутреннего надзора и Институту ООН по разоружению. Еще два случая – в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека и пять случаев в секретариате женевского офиса ООН.

00:51 – Италия, которая долгое время была эпицентром коронавируса в мире, начинает постепенно смягчать карантинные ограничения. В то же время некоторые меры отменять не будут как минимум еще полгода.