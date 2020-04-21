Коронавирус готовит новые испытания: статистика по миру и Украине на 21 апреля. Постоянно обновляется

Ирина Кулинич Мир 05:23, 21.04.2020 Обновлено: 05:23, 21.04.2020

Коронавирус продолжил распространяться в мире и Украине. Заболели всего около 2, 5 млн человек,в Украине заразились 5710 граждан.

При этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса.

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Коронавирус готовит новые испытания: статистика по миру и Украине
Слово и дело

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 5710 человек. Умерли 151 человек, 359 побороли болезнь.

  • По всему миру умерли уже больше 170 тысяч человек. Количество зараженных достигло почти 2,5 млн.

  • Более 646 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 21 апреля:

01:21 – В Подольске Одесской области, где произошла вспышка новой инфекции, не хватает индивидуальных средств защиты для медиков. Из-за сложной ситуации в городе усилили карантин, а на КПП и в городской больнице будет работать Нацгвардия.

00:55 – COVID-19 заразились 14 сотрудников женевского отделения ООН, заявила официальный представитель Алессандра Велуччи.

2 случая зарегистрированы в Конференции ООН по торговле (ЮНКТАД), 2 случая – в Программе ООН по окружающей среде, по одному случаю в Независимом механизме по расследованию в Мьянме, Управлении служб внутреннего надзора и Институту ООН по разоружению. Еще два случая – в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека и пять случаев в секретариате женевского офиса ООН.

00:51 – Италия, которая долгое время была эпицентром коронавируса в мире, начинает постепенно смягчать карантинные ограничения. В то же время некоторые меры отменять не будут как минимум еще полгода.

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