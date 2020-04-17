Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус с новой силой разгорелся в европейских странах и США. Новые случаи нашли и в Китае, куда вирус снова просочился из России.

Во Всемирной организации здравоохранения не на шутку встревожились и заявили, что пандемия может убить не только взрослых, но и сотни тысяч детей по всему миру.

В Украине заболел уже 4161 человек. Ряд регионов приняли решение ввести "комендантские" выходные на Пасху, что избежать скоплений людей.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразился коронавирусом 4161 человек. Умерли 116 человек, 186 удалось вылечить.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области, в Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой области.

Пандемия унесла более 145 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели свыше 2,18 млн человек.

Более 547 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

Главное за 16 апреля

02:11 – Ученые выяснили, почему коронавирус опасен для людей с сахарным диабетом.

01:40 – Европейский инвестиционный банк поддержал создание Европейского гарантийного фонда борьбы с COVID-19 на 25 миллиардов евро. Это позволит группе ЕИБ увеличить финансовую поддержку европейским компаниям до 200 миллиардов евро с акцентом на помощь средним и малым предприятиям, сообщает "Интерфакс-Украина".

01:34 – В Ривненской области от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.

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