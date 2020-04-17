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17 апреля • обновлено в 06:09
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Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется

2.8т
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Коронавирус с новой силой разгорелся в европейских странах и США. Новые случаи нашли и в Китае, куда вирус снова просочился из России.

Во Всемирной организации здравоохранения не на шутку встревожились и заявили, что пандемия может убить не только взрослых, но и сотни тысяч детей по всему миру.

В Украине заболел уже 4161 человек. Ряд регионов приняли решение ввести "комендантские" выходные на Пасху, что избежать скоплений людей.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине заразился коронавирусом 4161 человек. Умерли 116 человек, 186 удалось вылечить.

  • Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области, в Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой области.

  • Пандемия унесла более 145 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели свыше 2,18 млн человек.

  • Более 547 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус снова разгорелся в Украине и мире: статистика на 17 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 16 апреля

02:11 – Ученые выяснили, почему коронавирус опасен для людей с сахарным диабетом.

01:40 – Европейский инвестиционный банк поддержал создание Европейского гарантийного фонда борьбы с COVID-19 на 25 миллиардов евро. Это позволит группе ЕИБ увеличить финансовую поддержку европейским компаниям до 200 миллиардов евро с акцентом на помощь средним и малым предприятиям, сообщает "Интерфакс-Украина".

01:34 – В Ривненской области от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, у которой не было соответствующих симптомов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

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