Коронавирус в Украине и мире набирает обороты: статистика на 23 июня. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на вторник, 23 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,1 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено около 139 тыс. новых инфицированных.

В Китае продолжают фиксировать новые случаи заражения, в Италии – новая вспышка COVID-19, а власти Сеула заявили о второй волне заболевания. При этом в Украине снизился суточный прирост зараженных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 9,1 млн по всему миру

Антирейтинг стран по COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 37 241 человек. Умерли 1 012 пациентов, выздоровели – 16 642.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,3 млн), Бразилия (больше 1,1 млн) и Россия (свыше 592 тыс.).

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Карта распространения коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине

Главное за 23 июня:

06:00 – Врач назвал главный очаг заражения COVID-19 после послабления карантина.

05:55 – На Волыни после богослужения вспыхнул коронавирус. В регионе есть все основания для усиления карантина.

05:10 – Польша возобновила международное железнодорожное сообщение после карантина. О запуске поездов в Украину речь пока не идет.

00:30 – "Слуги народа" в карантин пообедали в ресторане Днепра на 15 тысяч гривен.

00:21 – Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести новый раунд переговоров с главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" в ближайшие месяцы, не дожидаясь окончания пандемии COVID-19.