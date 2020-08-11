Коронавирус в Украине и мире набирает обороты: статистика на 11 августа. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире набирает обороты. Коллаж

По состоянию на вторник, 11 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 20,2 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 210 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 53 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 21 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 81 957 человек, скончались в период пандемии – 1 922.

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Коронавирусом заразились более 20,2 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 81 957 человек. Умерли 1 922 пациента, выздоровели – 44 359.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,2 млн), Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (больше 2,2 млн).

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для обеспечения глобальной доступности вакцины от коронавируса по всему миру необходимо не менее $100 миллиардов.

Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 11 августа:

01:02 – В Тернополе от осложнений коронавируса умер 36-летний мужчина. Он лечился амбулаторно, госпитализировали пациента 7 августа. Известно, что у больного был сопутствующий диагноз.

00:54 – В США за время пандемии зарегистрировано уже более 5 млн случаев заражения коронавирусом.

00:12 – Испанские ученые обнаружили, что жидкость для полоскания рта с йодом может уничтожить коронавирус и предотвратить COVID-19, или уменьшить его симптомы, если кто-то уже заболел.