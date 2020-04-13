Коронавирус в Турции резко пошел на спад: названа причина

В Турции значительно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает "Анадолу". Он уточнил, что в стране увеличили количество тестов.

"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", – заявил глава ведомства.

По его словам, в ближайшее время количество проведенных тестов достигнет 500 тысяч. Только за минувшие сутки было проведено 34 456 тестирований.

Также Коджа добавил, что зафиксирован рост числа пациентов, которые вылечились от коронавируса, – из больниц выписали 3 957 человек

По последним данным, в Турции заболели 61 049 человек, скончались 1 296 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.