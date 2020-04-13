Главная Новости
13 апреля • обновлено в 23:28
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус в Турции резко пошел на спад: названа причина

7.6т
Читать материал на украинском

В Турции значительно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает "Анадолу". Он уточнил, что в стране увеличили количество тестов.

Коронавирус в Турции резко пошел на спад: названа причина

"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", – заявил глава ведомства.

По его словам, в ближайшее время количество проведенных тестов достигнет 500 тысяч. Только за минувшие сутки было проведено 34 456 тестирований.

Также Коджа добавил, что зафиксирован рост числа пациентов, которые вылечились от коронавируса, – из больниц выписали 3 957 человек

По последним данным, в Турции заболели 61 049 человек, скончались 1 296 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги