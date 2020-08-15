Турция побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом
В Турции за сутки зафиксировали 1256 новых случаев COVID-19, что стало антирекордом за последние 45 дней.
За день скончался еще 21 пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Twitter министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.
Общее количество выявленных инфицированных в стране достигло 248 117, среди которых летальных случаев – 5955.
"Давайте вместе уменьшим количество новых пациентов, количество тяжелых пациентов и пострадавших", – призвал граждан министр здравоохранения Турции.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 останется до марта-2021.