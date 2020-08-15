Турция побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Турции за сутки зафиксировали 1256 новых случаев COVID-19, что стало антирекордом за последние 45 дней.

За день скончался еще 21 пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Twitter министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

Общее количество выявленных инфицированных в стране достигло 248 117, среди которых летальных случаев – 5955.

"Давайте вместе уменьшим количество новых пациентов, количество тяжелых пациентов и пострадавших", – призвал граждан министр здравоохранения Турции.

Скриншот

Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 останется до марта-2021.

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