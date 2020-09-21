Коронавирус в США пересек отметку в 7 млн зараженных

По состоянию на утро 21 сентября количество зараженных коронавирусом в США превысило семь миллионов.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 33 344 новых больных. По данным онлайн-счетчика worldometers, общее количество инфицированных достигло 7 004 768 человек.

С начала пандемии в США скончались 204 118 пациентов (+294 за сутки), выздоровели 4 250 140 больных. Активных случаев болезни в стране остается более 2,5 млн. Из них в критическом состоянии находятся 14 020 пациентов с COVID-19.

Отметим, что США продолжают удерживать первую позицию в мировом рейтинге стран по больным коронавирусной инфекцией.

Рейтинг стран по зараженным коронавирусом. worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в американском штате Мэн после свадьбы, проведенной в августе, произошла вспышка коронавируса. В результате умерли уже семь человек.