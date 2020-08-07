Коронавирус в США пересек отметку в 5 млн зараженных: статистика на 7 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на пятницу, 7 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 19,2 млн человек. За минувшие сутки было выявлено около 280 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 62 тыс., в США – 58 тыс., а также в Бразилии – 54 тыс. При этом количество зараженных в США преодолело отметку в 5 млн. В Украине опасная болезнь диагностирована у 76 808 человек, скончались в период пандемии – 1 819.

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Коронавирусом заразились более 19,2 млн человек в мире. Worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 76 808 человек. Умерли 1 819 пациентов, выздоровели – 42 524.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5 млн), Бразилия (свыше 2,9 млн) и Индия (больше 2 млн).

Медики выяснили "смертельный" симптом коронавируса у пациентов. Умирают в более 40% случаев.

Российские ученые заявили, что нашли новый способ лечения коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине. СНБО

Главное за 7 августа:

02:00 – В мире коронавирусом заразились уже более 19,2 млн человек.

01:57 – Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.

01:17 – Ученые выявили связь между коронавирусом и заболеванием десен, что в итоге может привести к летальному исходу для пациента.

00:30 – Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой в адрес Китая из-за коронавируса.

"Мы создали величайшую экономику в мировой истории, потом Китай выпустил эту чуму – по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран – 188 стран. Мы не забудем этого", – отметил глава государства.