Главная Новости
27 апреля • обновлено в 18:07
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Александр Гольдфарб
Александр Гольдфарб
Литератор Все статьи автора

Коронавирус в США и России: параллели

15.7т

Искушенные люди утверждают, что российская статистика занижена и реальные цифры гораздо выше официальных. Может быть и так, но для долгосрочного прогноза не так уж и важно, 100 тысяч больных или 200. Важна реальность: справится ли здравоохранение с наплывом больных и сколько будет безработных. А эти показатели статистикой заболеваемости не подправишь. Поэтому для прогноза важны не официальные цифры, а динамика и тенденция, которые для России и для Америки одинаковы, ибо подчиняются одним и тем же законам эпидемиологии.

После введения карантина ежедневное число заболевших в Америке стабилизировалось на уровне ~30 тыс. в день и держится на этой планке уже 22 дня. В России карантин ввели на 10 дней позже и уровень в 6 тыс. случаев в день держится уже 7 дней. Разница между США и РФ в ежедневном приросте в 5 раз.

Источник: worldometers.info/coronavirus

Если учесть, что в Америке живет в два с лишним раза больше народу, а в России статистика вероятно все-таки занижена, то реальная средняя заболеваемость по стране на сегодня различается раза в 2. В Америке, конечно, абсолютное число больных гораздо больше, чем в России, но эпидемия там началась на три недели раньше и во многих городах уже снижается, а России ей еще предстоит некоторое время набирать обороты.

В Америке ожидают, что прирост в крупных городах сойдет на нет к середине мая. В России это, видимо произойдет к концу мая.

А что же дальше?

Как только снимут карантин, на улицы вновь выйдут миллионы потенциальных мишеней для вируса. А сам вирус в результате карантина не исчезнет. Инфекция будет теплиться в популяции на минимальном уровне за счет менее, чем стопроцентной изоляции и невозможности обеспечить абсолютную защиту тех, кто продолжал ходить на работу: медиков, полицейских, почтальонов, пожарных и т. д.

Носители вируса не обязательно должны быть больны; по последним данным, на каждого заболевшего приходится до десяти "бессимптомников", которые заражают окружающих, сами того не ведая. При карантине изолируются все подряд: и здоровые и больные и бессимптомники. Когда карантин кончается, все они выходят на улицу.

Мы уже видели, как всего за месяц несколько одиночных случаев заболевания превращаются в десятки и сотни тысяч. Поэтому нужно ожидать, что через какое-то время после прекращения карантина вирус, сохранившийся в популяции, вызовет новую вспышку — вторую волну. Вопрос в том, какого она будет размера и нужно ли будет снова вводить карантин.

Расчеты показывают, что на ранних стадиях распространение вируса можно остановить и без всеобщего карантина, изолируя только носителей. Но для этого нужно их выявить. Задача непростая, ибо узнать, есть ли вирус у человека без видимых симптомов, можно, только сделав ему анализ (тест).

Чтобы выявить носителей, необходимо тестировать всех, у кого есть даже легкое недомогание, а затем отслеживать, тестировать и изолировать всех, с кем недавно контактировали те, у кого обнаружится вирус. А затем выявлять тех, кто контактировал с этими, и так далее. Именно таким способом смогли относительно быстро остановить эпидемию в Южной Корее.

Поэтому эпидемиологи и настаивают, чтобы карантин ни в коем случае не ослабляли, пока мощности для широкого тестирования не будут в наличии — сами тесты, лаборатории и армия медработников для забора анализов и отслеживания контактов, которых необходимо обучить и обеспечить защитными средствами.

Посчитано, что карантин можно ослаблять при возможности тестировать как минимум 150 чел в день на 100,000 населения. Для 12-миллионной Москвы, это порядка полумиллиона тестов в месяц, для России — около 6.5 миллионов. За полтора месяца эпидемии, по официальным данным, во всей России произведено около 2.7 млн тестов. Сегодняшние возможности США тоже примерно в три раза отстают от потребности. И здесь и там потребуется около 2x месяцев, чтобы чтобы удовлетворить потребность в тестах.

Эпидемиологи также настаивают, что карантин нельзя ослаблять, пока ежедневный прирост больных не будет неукоснительно снижаться в течение 2-х недель. Это значит, что если остановить карантин в Нью-Йорке раньше, чем в середине мая, вторая волна гарантирована. В Москве, соответственно, самая ранняя дата — начало июня.

С другой стороны власть предержащие находятся под растущим давлением надвигающейся экономической катастрофы. Число безработных, напрямую вызванное карантином, приближается в Америке к 30 миллионам. Миллионы людей перестали платить квартплаты и ипотеки. В перспективе — банкротства целых отраслей, от общепита до авиаперевозок. Уже сегодня нам пророчат кризис, по масштабам превосходящий Большую депрессию 1930-х годов. Что лучше — снять карантин и перезапустить экономику, рискуя спровоцировать вторую волну эпидемии, или продолжать бороться с вирусом, рискуя загнать экономику в гроб?

По этому поводу в Америке идет большая перепалка. Губернаторы 16-ти штатов (в основном южных республиканских штатов — Флориды, Джорджии, Техаса и т. д.) объявили, что в ближайшие дни снимут карантин, вопреки советам медиков. В демократических штатах с густонаселенными мегаполисами (Нью-Йорк, Калифорния, Мичиган), губернаторы-демократы решили держатся на карантине пока эпидемиологи не дадут зеленый свет. Трамп же самоустранился, понимая что в любом случае будет крайним, причем вполне заслуженно, ибо проворонил начало эпидемии, задержав введение карантина почти на полтора месяца вопреки предупреждениям ученых.

Пока что федеральное правительство раздает деньги, по $1,200 на человека. Я только что получил по почте свой чек с подписью Трампа и отнес его в банк. На этом параллели заканчиваются, т. к. аналогичные предложения Навального и Гуриева едва ли будут выполнены. Ведь Путину не грозят выборы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Гольдфарб Александр Гольдфарб
Тема
Коронавирус
Источник
Источник: Эхо Москвы
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
8
8
Смешно
63
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
отстал безнадежнл,оказывается зомбирование и изиенение сознания ,уже давно реальность,значит судя по книгам подобного направления,следующим этапом будет полностью искуственная пища,с различными вкусовыми добавками и внешним видом,дальше визуальные эфекты ,вместо реалий итд..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Pegasman Partagas, у нас в России зомбирование и пропаганда ещё с коммуняцких времён работают, а при пУтине они эксплуатируются на всю катушку!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Интересно, как бы "разложили" по выше наведенной методике перспективу 2-ой волны у нас в государстве?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Нефтебаранам денег не нужно - у них нефти залейся)) Вот нефтью им и будут все оплачивать) Нефтебараны ведь....
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги