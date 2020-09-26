Коронавирус в мире нашли еще у 318 тысяч людей: статистика на 26 сентября. Обновляется

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, коронавирус в мире и Украине заразил более 32,7 млн человек. Прирост заболеваемости за сутки на планете составил 318 804 случая.

Больше всего новых фактов инфицирования было выявлено в Индии (+85 468), США (+53 629) и Бразилии (+32 670). Жертвами пандемии COVID-19 от ее начала стали уже более 993 тысяч человек.

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Ситуация с коронавирусом в мире. Worldometers

Рейтинг стран по количеству больных. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 191 671 человек. Умерли 3 827 пациентов, выздоровели – 85 133.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (больше 5,9 млн) и Бразилия (более 4,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В ВОЗ предупредили, что число жертв коронавируса может вырасти вдвое до того, как эффективные вакцины появятся в широком доступе.

Главное за 26 сентября: