Коронавирус в мире нашли еще у 318 тысяч людей: статистика на 26 сентября. Обновляется
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, коронавирус в мире и Украине заразил более 32,7 млн человек. Прирост заболеваемости за сутки на планете составил 318 804 случая.
Больше всего новых фактов инфицирования было выявлено в Индии (+85 468), США (+53 629) и Бразилии (+32 670). Жертвами пандемии COVID-19 от ее начала стали уже более 993 тысяч человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 191 671 человек. Умерли 3 827 пациентов, выздоровели – 85 133.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (больше 5,9 млн) и Бразилия (более 4,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
В ВОЗ предупредили, что число жертв коронавируса может вырасти вдвое до того, как эффективные вакцины появятся в широком доступе.
Главное за 26 сентября:
По данным университета Хопкинса (США), от коронавируса на утро 26 сентября скончались 987 754 человека, заразились – 32 472 766. Рейтинг стран с наихудшими показателями выглядит так:
1. США 203 746 / 7 032 595
2. Бразилия 140 537 / 4 689 613
3. Индия 92 290 / 5 818 570
4. Мексика 75 844 / 720 858
5. Британия 42 025 / 425 766
6. Италия 35 801 / 306 235
7. Перу 32 037 / 794 584
8. Франция 31 675 / 552 421
9. Испания 31 232 / 716 481
10. Иран 25 222 / 439 882
11. Колумбия 25 103 / 798 317
12. Россия 19 973 / 1 131 088