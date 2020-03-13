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13 марта • обновлено в 10:55
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Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-Контакт Все статьи автора

Коронавирус в мире: как страны поддерживают бизнес

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Как в разных странах правительства поддерживают бизнес в связи с коронавирусом:

1. США.

Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года. Белый дом готовит масштабный план по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса. Ожидается, что будут сделаны поблажки для людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Кроме того, власти хотят на три месяца отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса.

В цифрах Трамп предложил уменьшить до 0% их payroll tax (взносы на соцстрахование и медицину, по 6,2 % +1,45% с работников и столько же с работодателей, в общей сложности 15,3%).

2. Дания.

Тут дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.

3. Австралия.

Собираются принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.

4. Китай.

Срочно вводятся налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса.

Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты, которые приобретаются по б/н расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.

От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров.

Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.

Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с заболеванием.

5. Великобритания.

Тут министерство финансов объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом. Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Финансовую помощь Минфин согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании. Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза!

Рассматривается возможность снижения НДС, как ответ коронавирусу!

6. Италия.

Вводятся налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.

На борьбу с экономическими последствиями недуга правительство страны выделит €25 млрд. Часть средств направят на поддержку людей, которые временно остаются без работы. Также увеличивают гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власти обещают компенсации компаниям, которые потеряли более 25% прибыли.

7. Франция.

В первую очередь меры поддержки направлены на бизнес. В частности, теперь разрешено переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия. Кроме того, к компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов. Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды. Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемый больничный с первого дня получат все родители, чьи дети будут помещены в карантин.

Ждем, чем же ответит украинское правительство...

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Автор
Александр Соколовский Александр Соколовский
Тема
Коронавирус
Источник
Источник: Facebook Александра Соколовского
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