Коронавирус в мире диагностировали у более 28 млн человек: статистика на 10 сентября. Обновляется

По состоянию на четверг, 10 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 28 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 286 548новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 95 тыс., в США – 35 тыс., а также в Бразилии – 34 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 907 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 28 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине на COVID-19 заразились 145 612 человек. Умерли 3023 пациента, выздоровели – 65 877 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,4 млн) и Бразилия (более 4,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Китае представили три вакцины, которые должны побороть COVID-19.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Главное за 10 сентября:

18:18 – В Латинскую Америку будут поставлены до 100 млн доз российской вакцины "Спутник-V".

17:49 – Главным управлением Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в течение 5 и 6 сентября были проведены мониторинговые посещения заведений общественного питания. Зафиксировано проведения 35 массовых мероприятий (свадеб, дней рождений), в том числе в "красной" зоне – 10 (Косовский, Тысменицкий районы, город Ивано-Франковск), в "оранжевой" – 25 (больше всего – в Рогатинском, Богородчанском и Верховинском районах).

15:50 – В Дании власти запретили публичные мероприятия с более чем 50 участниками и ограничили часы работы заведений общественного питания. Тогда как в Израиле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в 40 городах ввели "комендантский час" с 19:00 до 5:00. Там в это время теперь закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных.

15:30 – В Чехии из-за роста количества больных COVID-19 с 10 сентября ношение масок в закрытых помещениях стало обязательным. Такие же карантинные ограничения анонсировали и в Турции: на всей территории страны в общественных местах маски стали обязательными, там запрещена перевозка стоячих пассажиров в городских автобусах, а также концертов и подобных развлечений ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.

15:20 – По состоянию на 10 сентября Киев и 17 областей Украины остаются не готовыми к смягчению карантинных мероприятий, свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные на сайте учреждения.

Киев и 17 областей не готовы к смягчению карантина. Минздрав

Области, которые не готовы к смягчению карантина. Минздрав

15:00 – В Одесской области закончились тесты на выявление коронавируса, поэтому подтвердить диагнозы медики теперь не могут, рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава на Одесщине Сергей Дементьев. Он подчеркнул, что это общенациональная проблема.

14:30 – Глава Литовского медицинского форума Валдас Печелюнас оценил возможные побочные эффекты, вызванные европейской вакциной от COVID-19. По его словам, сегодня коронавирус "перешел" на молодежь, а его летальность уже ниже, передает Baltnews.

14:05 – Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентис заболел COVID-19. Пресс-служба клуба из Неаполя подробности о состоянии здоровья 71-летнего итальянца не уточняет.

13:50 – Врач Центральной районной больнице (ЦРБ) Киево-Святошинского района Александр Азаров признался, что в медучреждении наблюдаются проблемы с местами для больных COVID-19 и количеством медработников.

13:30 – Нидерланды заявили о наивысшем суточном приросте заражений новым типом коронавируса с апреля. Так, 9 сентября этот диагноз подтвердили еще в 1140 человек.

13:10 – После первых двух недель обучения в Украине уже около 5000 учащихся оказались на самоизоляции. Речь идет о 145 школьных классов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12:40 – 10 сентября в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 44 новых случая заболевания коронавирусом, сообщило командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook. За время пандемии в рядах армии 1440 человек выздоровели от COVID-19, при этом зафиксировано 6 летальных случаев.

12:00 – В Грузии началась вторая волна коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства, передает Telegram-канал "Николай Левшиц". Он призвал население и предпринимателей соблюдать медицинские требования: в первую очередь – термоскрининг и социальную дистанцию.

11:40 – В Украине из 199 704 школьных классов на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 115. Решение об этом приняли по рекомендациям эпидемиологов.

11:35 – За минувшие сутки Украина поставила рекорд количества тестов методом ПЦР – 29 708 исследований.

11:20 – Минздрав начал централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусной болезнью.

11:12 – На сегодня показатель летальности COVID-19 в Украине составляет 2,1%. Более 90% смертей от COVID-19 приходится на лиц старше 50 лет, 79,7% умерших имели сопутствующие заболевания.

11:10 – Волонтер сообщил, что начальник Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заразился COVID-19.

09:30 – Количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек (+298 за сутки). Эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).

09:20 – По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в Украине официально подтверждены 145 612 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2582 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3023 человека (+44 за сутки), а 65 877 пациентов (+1174) полностью побороли болезнь.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4606 случаев;

Волынская область – 6092 случая;

Днепропетровская область – 3012 случаев;

Донецкая область – 1852 случая;

Житомирская область – 3938 случаев;

Закарпатская область – 8359 случаев;

Запорожская область – 2081 случай;

Ивано-Франковская область – 10802 случаи;

Кировоградская область – 874 случая;

г. Киев – 16119 случаев;

Киевская область – 6554 случая;

Львовская область – 16452 случаи;

Луганская область – 503 случая;

Николаевская область – 1766 случаев;

Одесская область – 8874 случая;

Полтавская область – 1069 случаев;

Ривненская область – 10073 случаи;

Сумская область – 2187 случаев;

Тернопольская область – 8075 случаев;

Харьковская область – 11832 случаи;

Херсонская область – 558 случаев;

Хмельницкая область – 3497 случаев;

Черновицкая область – 11715 случаев;

Черкасская область – 2177 случаев;

Черниговская область – 2545 случаев.

05:30 – Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.

02:15 – В больницах Харькова из-за увеличения количества больных коронавирусом дополнительно создали 290 мест для зараженных, сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан.

01:35 – Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

00:50 – В Черниговской области коронавирусом заболел сотрудник пищеблока школы в Чемере, сообщает Козелецкая РГА.

00:31 – Бразильский штат Баия подписал с Россией соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Власти намерены провести ее клинические испытания, пишет Folha de Sao Paolo.

00:12 – Президент США Дональд Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани на брифинге 9 сентября подтвердила эти данные, однако она добавила, что глава государства таким образом пытался не допустить хаоса в стране.