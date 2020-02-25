Коронавирус в Корее разнесла таинственная секта: вскрылась пугающая версия

Коронавирус COVID-19 в Южной Кореи, которая стала новым очагом эпидемии этого заболевания, распространили члены таинственной христианской секты "Синчхонджи", практикующей массовые богослужения.

Именно они стали первыми пациентами с таким диагнозом в стране, которая к этому времени занимает уже второе место в мире по числу заболевших – там зарегистрировано более 800 случаев заражения и восемь смертей. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на корейские СМИ.

В частности, правая газета "Чосон ильбо" отметила, что эпицентром коронавируса стал город Тэгу, где болезнь быстро распространилась среди членов местной секты "Синчхонджи", а потом была зафиксирована и в других городах – Кванджу и Чеджу. В связи с этим журналисты призвали закрыть всем китайцам въезд в Южную Корею – соответствующая их петиция набрала более 760 тыс. подписей.

В Южной Корее коронавирус разнесла таинственная секта

"Ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, потому что преисполненный оптимизма президент говорил, что эпидемия долго не продлится. Если вирусу не перекрыть пути распространения, вся страна будет под угрозой", – заявили в редакционной статье издания.

При этом корейцы поддержали эту позицию, они критиковали власти не только за слишком медленный, но и за слишком активный ответ на эпидемию. Так, из-за практики одноразового использования постельного белья и полотенец у всех подозреваемых на коронавирус в Тэгу возникла их нехватка.

Теперь медики сообщают, что для обслуживания пациентов не хватает ни врачей, ни медсестер, ни коек в медучреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее, где накануне из-за коронавируса COVID-19 объявили наивысший уровень опасности, болезнь убила восьмого человека. По состоянию на 25 февраля в стране зафиксировано 893 заболевших (+130 за день).

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