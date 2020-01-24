Ели летучих мышей и змей: в Китае засняли зловещий рынок, ставший источником коронавируса. Фоторепортаж

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

Снимки опубликовали издания Daily Mail, Business Insider и The Sun. Также фото поделились местные жители в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на рынке можно приобрести разных животных: змей, летучих мышей, собак разных пород, в том числе хаски и лабрадоров, дикобразов, павлинов, волков и даже пингвинов.

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Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Twitter Muyi Xiao

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Twitter Muyi Xiao

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок. Директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу заявил, что правительство считает "диких животных с рынка" источником вируса, однако пока не может утверждать точно. На рынке животные взаимодействуют друг с другом, таким образом, если они заражены вирусами, вирусы могут обмениваться генами и мутировать.

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Business Insider

Напомним, ранее появилась версия, что именно из-за летучих мышей и змей болезнь стала столь распространенной. Ученые из Пекинского университета выдвинули гипотезу, что источником коронавируса могут быть летучие мыши, которых продают на рынке в Ухане. Приготовленных животных подают к супу в некоторых районах Китая.

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Daily Mail

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником Daily Mail

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником dwnews.com

#Chine Vidéo qui montre le Huanan Seafood Market, le marché de gros des fruits de mer à #Wuhan, d'où la #Pneumonie au nouveau #Coronavirus #2019_nCoV aurait pu se propager.

Vidéo : Sabina Polyakova#China #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/HSUMYcgtyP — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

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