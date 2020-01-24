Главная Новости
24 января • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ели летучих мышей и змей: в Китае засняли зловещий рынок, ставший источником коронавируса. Фоторепортаж

Читать материал на украинском

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

Снимки опубликовали издания Daily Mail, Business Insider и The Sun. Также фото поделились местные жители в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на рынке можно приобрести разных животных: змей, летучих мышей, собак разных пород, в том числе хаски и лабрадоров, дикобразов, павлинов, волков и даже пингвинов.

Новости
В Китае вылечили первого пациента с коронавирусом
Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Twitter Muyi Xiao

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Twitter Muyi Xiao

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

The Sun

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок. Директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу заявил, что правительство считает "диких животных с рынка" источником вируса, однако пока не может утверждать точно. На рынке животные взаимодействуют друг с другом, таким образом, если они заражены вирусами, вирусы могут обмениваться генами и мутировать.

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Business Insider

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Business Insider

Напомним, ранее появилась версия, что именно из-за летучих мышей и змей болезнь стала столь распространенной. Ученые из Пекинского университета выдвинули гипотезу, что источником коронавируса могут быть летучие мыши, которых продают на рынке в Ухане. Приготовленных животных подают к супу в некоторых районах Китая.

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Daily Mail

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Daily Mail

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

Коронавирус: в Китае показали рынок, ставший источником

dwnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

  • В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги