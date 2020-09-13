В Канаде зафиксировали нулевую смертность от коронавируса

В Канаде впервые с марта не зарегистрировали ни одной смерти среди лиц, инфицированных COVID-19.

Такие данные были опубликованы агентством общественного здравоохранения страны 11 сентября. Как передает Daily Mail, в это же время большинство канадских регионов начали ослаблять карантинные ограничения.

По состоянию на 11 сентября в Канаде количество летальных случаев осталось на уровне 9 163. Число выявленных случаев коронавируса выросло на 702 по сравнению с предыдущим днем и составило 135 626.

"В последние дни число случаев заражения в Канаде несколько увеличилось, и власти находятся в режиме повышенной готовности, чтобы избежать новых вспышек", – сказано в статье.

Большинство провинций сняли строгие ограничения и открыли школы. Однако некоторые регионы, включая Британскую Колумбию, ввели новые запреты.

Известно, что первый случай коронавируса в Канаде был зафиксирован в Торонто 25 января. В "горячие точки" пандемии вскоре превратились Онтарио, самая густонаселенная провинция страны, и соседний Квебек.

Обе провинции продолжают борьбу со вспышками COVID-19 в домах для престарелых. Именно там – в учреждении для длительного ухода в Британской Колумбии – 9 марта выявили первую смерть от новой инфекции в Канаде.

Журналисты отметили, что опыт Канады в борьбе с атипичной пневмонией SARS, или тяжелым острым респираторным синдромом в 2002–2003 годах помог чиновникам здравоохранения лучше подготовиться к пандемии COVID-19.

В Канаде SARS убил 44 человека. Она стала единственной страной за пределами Азии, которая сообщила о летальных случаях в результате этой вспышки.

Статистика по COVID-19 в Канаде. worldometers.info

Новые случаи, выявленные за сутки. worldometers.info

Динамика количества смертей, подтвержденных за сутки. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения коронавирусом.