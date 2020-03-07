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7 марта • обновлено в 23:12
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В Италии коронавирусом заразились более 5 тыс.: свежая статистика

2.3т
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В Италии по состоянию на субботу, 7 марта, заражение новым коронавирусом подтверждено у 5 061 пациента.

Это составляет +29,2% по сравнению с предыдущим днем. 589 человек (+12,6%) излечились от COVID-2019. Такие данные опубликованы на lab.gedidigital.it.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Коллаж

Еще у 2651 человека (+10,7% от статистики 6 марта) выявлено симптомы, похожие на коронавирус. 233 пациента с COVID-2019 скончались (+18,3%).

Тенденция заражения (данные Министерства здравоохранения Италии):

Темно-синий – госпитализированы с симптомами; светло-голубой – в реанимации; синий – в домашней изоляции.

Темно-синий – госпитализированы с симптомами; светло-голубой – в реанимации; синий – в домашней изоляции.

Скриншот

COVID-2019 в Европе

COVID-2019 в Европе

Скриншот

Заражение COVID-2019 в Италии

Заражение COVID-2019 в Италии

Скриншот

Напомним, недавно лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован новым китайским коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 102 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
болезнь
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