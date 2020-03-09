Коронавирус в Италии заблокировал апелляцию нацгвардейца Маркива: что дальше

В Италии из-за вспышки коронавируса отложили начало апелляционного процесса по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого несправедливо приговорили к 24 годам тюремного заключения.

Об этом со ссылкой на адвокатов украинца сообщает "Радио Свобода". "Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому через ограничительные меры процесс заблокирован", – сказала правозащитница Донателла Рапетти.

Кроме того, с целью предотвращения распространения вируса в пенитенциарных учреждениях Италии осужденным временно запретили свидания с родными и другими лицами, однако увеличили количество времени на телефонные разговоры.

Коронавирус в Италии заблокировал апелляцию нацгвардейца Маркива УНИАН

Как рассказала мать нацгвардейца Оксана Максимчук, теперь она и жена Виталия могут говорить с ним не шесть, а восемь раз в неделю по 10 минут. Разрешена только передача продуктов и необходимых вещей для заключенного.

"Только сумки забирают, все в масках, перчатках. Подождала две минуты, пока моя передача прошла контроль, - и вернулась, свидания пока запрещены", – поделилась Максимчук.

Отметим, из-за эпидемии COVID-19 в Италии приостановили деятельность судебных органов до 31 марта. К тому же регион Ломбардия и его областной центр Милан с 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без крайней необходимости.

Напомним, сторона защиты по делу Маркива подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре 2019 года. Тогда юристы выражали надежду, что весной должен начаться рассмотрение дела. Сейчас, по словам Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Украинец, по делу которого готовят апелляцию, передал мощное послание к украинцам. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который встретился с Маркивом, рассказал, что нацгвардеец не намерен сдаваться.

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