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5 марта • обновлено в 07:41
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Коронавирус в Италии вспыхнул с новой силой: пугающая статистика

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В Италии за сутки новым коронавирусом COVID-2019 заразились 587 человек. По состоянию на утро 5 марта было зафиксировано 28 смертей.

Всего количество инфицированных возросло до 3089 человек. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Италии приняло чрезвычайные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус в Италии вспыхнул с новой силой

Коронавирус в Италии вспыхнул с новой силой

РИА

Школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по 15 марта, сообщила министр образования Люсия Аззолини. Уточняется, что карантин может быть продлен.

Согласно указу, в Италии будут "приостановлены мероприятия любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей". Спортивные матчи также предлагают проводить без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мире официально подтверждено более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого началась из китайского города Ухань.

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Автор
Екатерина Луговская
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