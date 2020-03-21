Коронавирус в Италии убил рекордное количество человек: страшные цифры

В Италии число смертей от коронавируса побило новый антирекорд – погибло 4032 пациента, у которых была выявлена опасная инфекция. Всего за прошедшие сутки 20 марта количество жертв увеличилось на 627 (18 марта было известно о 3 тысячах умерших).

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Такую статистику обнародовал Департамент гражданской защиты Италии. Также отмечается, что по состоянию на вечер 20 марта в Италии зарегистрировали 37 860 случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Италии "Корреспондент"

Более трети случаев (15 420) зафиксированы в области Ломбардия, на севере страны. При этом 5 129 пациентов с COVID-19 удалось выздороветь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории. В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12.

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