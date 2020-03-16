Коронавирус продолжил атаку на мир: в Италии побит антирекорд

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на 16 марта составило более 169 тысяч человек.

На планете более 150 стран и территорий, где выявили вирус. Об этом свидетельтвуют данные онлайн-карты, созданной Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering.

Более 76 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6,4 тыс.

Коронавирус продолжил атаку на мир

Что происходит в мире

Хуже всего ситуация в Италии. За минувшие сутки от коронавируса там умерли еще 368 человек – это рекордное количество за время эпидемии. Общее число жертв COVID-19 в стране по состоянию на 16 марта превысило 1800, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Количество выявленных случаев заражения в Италии за сутки возросло на 3590 и составило 24 747. Из них: 20 603 человека проходят курс лечения, 2335 выздоровели, 1809 умерли.

9663 заболевших госпитализированы, еще 1672 – находятся в реанимации. 9268 инфицированных находятся дома в самоизоляции.

worldometers.info

worldometers.info

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 849)

Италия (24 747)

Иран (13 938) — 1209 новых случаев за сутки, + 113 смертей

Южная Корея (8 162)

Испания (7 843) — 1452 новых случаев за сутки, + 96 смертей

Германия занимает шестое место (5 813 случаев, их них 1214 — новых за сутки), далее следуют Франция (5423) и США (3621). Закрывают десятку Швейцария (2217) и Великобритания (1391).

Ситуация в Украине

Число инфицированных 12 марта увеличилось до трех (Черновицкая и Житомирская области), 13 марта умерла первая пациентка — 71-летняя женщина из Радомышля.

Вечером 15 марта в Киев прибыл борт с эвакуированными из Италии – коронавирус ни у кого из пассажиров не выявлен.

По данным МИД, шесть украинцев, находящихся за рубежом, получают лечение от COVID-19, еще пятеро уже выздоровели. Одна украинка в Италии умерла.

По двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному Украинские находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Коронавирус в Украине заподозрили уже в семи областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть ТРЦ, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!