Коронавирус в Италии отступает: статистика смертей резко упала

За минувшие сутки, 12 апреля, в Италии зафиксирован самый низкий суточный прирост смертности от коронавируса с 19 марта с – 431.

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Об этом говорят данные портала Worldometer. Так, 27 марта за сутки был установлен антирекорд – 919 летальных случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки в Италии вирусом заразились еще свыше четырех тысяч человек. Всего с начала вспышки итальянские медики подтвердили COVID-19 у более 156 363 тысяч человек. 19 899 из них умерли, тогда как 34 211 одолели болезнь.

Коронавирус в Италии Worldometer

Напомним, что в Италии обнадежили прогнозом по вакцине от коронавируса COVID-19.

Коронавирус в Италии СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.

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