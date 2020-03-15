Коронавирус атаковал тысячи людей в Европе: свежие данные по пандемии

По состоянию на 15 марта в мире зафиксировано уже более 156 тысяч зараженных коронавирусом, а количество смертельных случаев достигло 5,8 тысяч человек.

Пандемия проникла уже в более чем 140 стран. Об этом свидетельствуют данные карты, созданной Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering.

Более 75 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом.

Коронавирус атаковал тысячи людей в Европе

В Китае, где началась вспышка, за сутки заболели 20 человек, 10 умерли от осложнений. В то же время из больниц КНР выписали 1370 человек, еще 1409 человек, которые контактировали с теми, кто оказался под медицинским наблюдением из-за коронавируса, также отпустили домой.

На планете зафиксировано около 70 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 8% – люди в тяжелом и критическом состоянии.

worldometers.info

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 824)

Италия (17 660)

Иран (12 729)

Южная Корея (8 086)

Испания (6 023)

Германия занимает шестое место (3953 случая), далее следуют Франция (3661) и США (2340). Закрывают десятку Швейцария (1375) и Великобритания (1140).

worldometers.info

В Италии, где произошла самая крупная в Европе вспышка заболевания, число заразившихся за сутки – 3497, а число жертв выросло на 175.

Первые случаи заражения выявили сразу в 4 странах: в Республике Конго, Центральной Африканской Республике, Новой Гвинее и Узбекистане.

Испания, помимо карантина, на 15 дней запретила передвижение по стране. Разрешено выходить только за продуктами, лекарствами, на работу и к больным родственникам.

Появились результаты теста Трампа на коронавирус – заболевания не обнаружили. Тест жены испанского премьера Педро Санчеса оказался положительным. Супруги находятся в резиденции главы Кабинета министров под наблюдением врачей.

Приостановлены съемки сериала Стивена Спилберга об ацтеках с Хавьером Бардемом и "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

В Южной Корее положительная динамика – впервые за три недели зафиксировано меньше 100 зараженных в день. Только 76 новых случаев заражения и три смертельных.

Значительно выросло число больных в США: общее число достигло 2572.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заявили о 4-м случае заражения коронавирусом: кроме пациентов в Черновцах и женщины, которая скончалась а Радомышле, болезнь якобы нашли в Тернопольской области. Минздрав опроверг.

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